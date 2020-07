Expo ‘Paint the City Green’ van Daniël Ost in oktober wordt geannuleerd Joris Vergauwen

31 juli 2020

11u03 0 Sint-Niklaas ‘Paint the City Green’, de grote expo van Daniël Ost die in oktober zou plaatsvinden in Sint-Niklaas, wordt volledig geannuleerd.

Eerst was ‘Paint the City Green’, de overzichtstentoonstelling van bloemkunstenaar Daniel Ost, gepland in april in Sint-Niklaas. De expositie werd vervolgens verplaatst naar het najaar, maar door de blijvende dreiging van het coronavirus is nu beslist om het hele evenement te annuleren.

Met ‘Paint the City Green’ zou Daniël Ost ter ere van zijn 65ste verjaardag een overzichtstentoonstelling geven in zijn thuisstad, zowel in de Salons als het Casinopark. “Paint the City Green moest normaal de pièce de résistance vormen van de schitterende carrière van Daniël Ost, in het jaar waarin hij zijn 65ste verjaardag vierde”, vertelt manager Yann Callaert van het bloemenhuis Daniel Ost. “Het lijkt ons echter niet opportuun om de tentoonstelling te laten plaatsvinden, aangezien het coronavirus nog steeds hevig om zich heen slaat. Om ieders veiligheid en gezondheid te garanderen, hebben we dan ook besloten om het evenement te cancelen.”

In overleg met de stad wordt er wel gezocht naar een coronaproof alternatief, later dit jaar. Reeds aangekochte tickets voor ‘Paint the City Green’ worden integraal terugbetaald. Zij die hun tickets online hebben aangekocht, ontvangen eerstdaags een mail met een link voor automatische terugbetaling. Wie fysiek tickets aankocht, kan deze kosteloos inruilen bij het aankooppunt.