Expo Honger op Zwijgershoek: dertig kunstenaars tonen hun coronakunst Joris Vergauwen

03 oktober 2020

16u30 0 Sint-Niklaas Een dertigtal hongerige kunstenaars exposeert vanaf dit weekend in de Tentoonstellingszaal op Zwijgerhoek in Sint-Niklaas. Een bijzondere expo, die er zonder corona niet was geweest. Hun werk is het resultaat van hun honger om te creëren, maar het is ook een kritische confrontatie met het verwarrende tijdsgewricht waarin we leven. De expo Honger loopt nog tot 25 oktober.

In een wereld die half op slot zit, bleef het de voorbije maanden ook vaak akelig stil en leeg in de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek in Sint-Niklaas. Genoeg redenen voor het Cultuurcentrum om net de lockdown en deze coronatijd als uitgangspunt te gebruiken voor een expo, met als centrale vraag welk effect het allemaal heeft op onze lokale kunstenaars. Het resultaat is de expo Honger, met het werk van een dertigtal kunstenaars. “Honger is op verscheidene manieren te interpreteren. Honger is enerzijds een gevoel van goesting hebben, een sterk verlangen om te creëren, net om die honger te stillen. Maar anderzijds blijven kunstenaars nu ook letterlijk op hun honger zitten. Er is honger om zich te tonen, om te exposeren, net als er bij het publiek honger is om te beleven”, schetsen curator Annelies Van Wetteren en cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA).

In deze coronatijden worden ook kunstenaars op zichzelf teruggeworpen. Dat levert ook vragen op. “Verstijft de kunstenaar, of wakkert dit net de honger om te creëren aan? En genereert dit tijdsgewricht een nieuwe visie, op zichzelf, de wereld en de werkelijkheid?”

Het levert op de expo heel wat opmerkelijke werken op. “En bijzonder is dat deze expo er zonder corona ook gewoonweg niet was geweest.”

Bij de expo worden ook concerten georganiseerd, op 9, 10, 16 en 17 oktober, van Maurits Pauwels, Nomad Swing, Motel Man, iRRi & Hugo en K1D.

De expo Honger is een samenwerking tussen het Cultuurcentrum, SteM en de Bib.

Openingsuren: van dinsdag tot vrijdag van 13.30 tot 17 uur, zaterdag van 13 tot 17 uur en zondag van 11 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Info: www.ccsint-niklaas.be

De deelnemende lokale kunstenaars:

Jan De Maesschalck, Jan D’ Hooghe, Michael Pycke, Willem Boel, Jeroen Van Gysel, Patrick Vertenten, Jan Stremes, Gert De Keyser, Benny Luyckx, Edith Ronse, Jelle Meys, Michiel De Malsche, The Painting Housewife, Jan Deboom & Audrey Apers, Jaco De Maesschalck, Leo Trienpont, Ellen De Vos, Hans Weyers, Gert-Jan Van Goethem, Paul L. Van Haegenbergh, Clara Verbeke en Judith Herman, Jens Present, Steffie Van Cauter, Jadot&Barbier, Elias Verhelst, Niko Van Stichel en Lut Vandebos, Norbert De Beule, Nico Vaerewijck, Margot Dieleman, Hugo Dewindt, Herman Van Snick, Selien Troch, Stefan Brys, Ine Smet, Esther Bleyenberg, Daniël Machiels, EXPART, D’RUIT