Expo Deep Time bij WARP: met Roemeense en Finse EU-voorzitterschap als aanleiding JVS

09 oktober 2019

13u05 0 Sint-Niklaas Bij kunstenplatform WARP in Sint-Niklaas is de tentoonstelling Deep Time geopend. Die komt er naar aanleiding van het Roemeense en Finse voorzitterschap van de Europese Unie.

WARP nodigde kunstenaars Ines Laukkanen (Finland), Magda Amarioarei (Roemenië) en Marius Ritiu (Roemenië) uit om te exposeren, samen met de Belgische kunstenaar Hans Everaert. In Deep time tonen ze schilderwerk en sculpturen.

De aanleiding is het Roemeense en Finse voorzitterschap van de Europese Unie. “Het stadszicht van Sint-Niklaas wordt in sterke mate bepaald door ‘Het Woord’, een beeld van de Roemeense kunstenaar Idel Ianchelevici op de Grote Markt. We vonden het tijd om ook enkele andere Roemeense en een Finse kunstenaars, met wie WARP al even samenwerkt, in de kijker te zetten”, klinkt het.

Magda Amarioarei nam in 2012 deel aan het Kunstenaarsdorp dat WARP organiseerde in Genk. “In 2018 maakte ze in het kader van de expo ‘Verknipt’ in Sint-Niklaas een nieuw werk waarin propaganda en slutshaming aan bod kwamen. Magda Amarioarei toont in deze tentoonstelling een reeks abstracte schilderijen, gebaseerd op natuurelementen, waar de kleur en het ritme van af spatten.”

Haar landgenoot Marius Ritiu maakt monumentale werken, sculpturen en installaties. Een aantal jaar terug verhuisde hij van Transsylvanië naar Antwerpen. “In deze tentoonstelling toont hij grote en robuust uitziende koppen van politici. Ze zijn echter van gips en hol, waardoor ze veel fragieler zijn dan dat hun uiterlijk verraadt.”

Ook bij de Finse Ines Laukkanen staan portretten centraal. De afgelopen maanden vond zij onderdak bij WARP waar ze als kunstenaar in residentie een tijdelijk atelier installeerde in één van de tentoonstellingsruimtes. “Ines is gefascineerd door de menselijke figuur en meer bepaald hoe een gezicht een weergave is van de geestelijke conditie. Ze portretteert veelvuldig dezelfde figuren waarbij ze delen van het gezicht weglaat of verhult.”

De titel Deep Time van de expo is ontleend aan een nieuwe reeks werken die de Belgische kunstenaar Hans Everaert het afgelopen jaar maakte. Hij gaat op zoek naar een gevoel van grenzeloosheid, voorbij onze alledaagse beperkte tijdsbeleving.

De expo Deep Time loopt nog tot 27 oktober bij WARP in de Apostelstraat 20 in Sint-Niklaas. Info: www.warp-art.be.