Euro Shop gaat dan toch weer dicht - Kleinhandel tevreden over sluiting multiwinkels: “We strijden met ongelijke wapens” Kristof Pieters Joris Vergauwen

20 april 2020

16u42 0 Sint-Niklaas Niet alleen doe-het-zelfzaken hebben afgelopen weekend de deuren heropend, maar ook zogenaamde multiwinkels als Euro Shop. Dat laatste zette kwaad bloed bij de kleinhandel. Bart Verberckmoes van fietsenhandel Re.si Bike nam contact op met het stadsbestuur omdat Euro Shop ook fietsen te koop aanbiedt. “Dit is oneerlijke concurrentie. Bovendien is een kleine winkel veel meer geschikt om klanten in veilige omstandigheden te bedienen." Vanaf morgen zal Euro Shop in Sint-Niklaas echter gesloten blijven.

Er is nog altijd veel verwarring of multiwinkels zoals Euro Shop en Supra Bazar nu wel of niet de deuren mogen heropenen. In West-Vlaanderen moesten verschillende multiwinkels het voorbije weekend onverwacht alsnog de deuren sluiten, omdat ze niet enkel algemeen bouwmateriaal in het assortiment hebben. In de rest van Vlaanderen mochten de multiwinkels wel opengaan. Dit was ook het geval voor Euro Shop in Sint-Niklaas. Zaterdag en zondag mocht die multiwinkel nog ongestoord opengaan. Maandag heeft Euro Shop de wekelijkse sluitingsdag, maar dinsdag zal de winkel niet opnieuw openen. Naar verluidt zal de politie ook daadwerkelijk controleren of Euro Shop zich aan de verplichte sluiting houdt.

“Fiets koop je maar één keer”

Bij de kleinhandel klonk er het voorbije weekend gemor. Bart Verberckmoes, zaakvoerder van Re.si Bike, voelde zich zwaar benadeeld. “Men kan het begrip doe-het-zelf wel erg breed gaan interpreteren. Euro Shop plaatst op haar website zelf een top van de best verkochte artikelen. Een doos lego staat op nummer 1 en een kinderwagen op 2. Men rolt de rode loper uit voor de grote ketens, terwijl het water aan de lippen staat van de kleine zelfstandigen. Ik heb alle begrip voor de coronamaatregelen, maar nu strijden we gewoon met ongelijke wapens. Bij Euro Shop verkopen ze namelijk ook fietsen en laat dit nu bijna de enige activiteit zijn die mensen nog mogen doen. Een fiets koop je maar één keer.”

Verberckmoes vindt het Oostenrijks model voor de exit-strategie veel logischer. “Daar mogen eerst de kleine winkels heropenen. Wij kunnen immers in veilige omstandigheden klant per klant afhandelen. Ik doe nu ook trouwens noodherstellingen. Klanten maken een afspraak per sms en krijgen een bericht terug als hun fiets hersteld is. Voor de verkoop kunnen we een soortgelijk systeem op poten zetten. Nu heropent men echter grote winkels waar honderden mensen tegelijk rondlopen.”

Volgens de fietsenhandelaar staat hij niet alleen met zijn klachten. “Want bij de multiwinkels verkoopt men ook speelgoed, interieurvoorwerpen, snijbloemen… men kan er zelfs een geboortelijst leggen."

Bij Euro Shop zelf is men allerminst tevreden over de situatie. “We willen ons aan alle richtlijnen conformeren, maar we willen ook gewoon duidelijkheid! Waarom onze winkels niet open zouden mogen en doe-het-zelvers als Brico, Gamma of Hubo wel is volstrekt onlogisch. Onze doe-het-zelfafdelingen zijn vaak groter dan sommige van die winkels", aldus Didier Kerckhof van Euro Shop.