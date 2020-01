Estée is eerste Sint-Niklase baby van 2020: “Geboren tijdens nieuwjaarsnacht om 2.56 uur” JVS

16u37 2 Sint-Niklaas De eerste Sint-Niklase baby van 2020 is Estée, het dochtertje van Tsjerk Smet (33) en Sofie Neyt (33). Zij werd geboren in het AZ Nikolaas tijdens de nieuwjaarsnacht om 2.56 uur.

Rond 22 uur op oudejaarsavond besloten papa Tsjerk en mama Sofie om naar het AZ Nikolaas te rijden, om uiteindelijk vijf uurtjes later, in het prille nieuwe jaar, het leven te schenken aan dochtertje Estée. Zij is de eerste baby van 2020 in Sint-Niklaas. “Normaal gezien zouden we pas op 1 januari ‘s avonds naar het ziekenhuis gaan, maar de weeën volgden elkaar alsmaar sterker op. We hadden nog een gezellig etentje thuis gehad, maar dan zijn we toch maar naar het ziekenhuis gegaan. Opvang voor ons zoontje Fill, 2,5 jaar oud nu, hadden we al geregeld. Dus hebben we de jaarwissel in het ziekenhuis doorgebracht. En Estée was er al snel, iets voor 3 uur”, vertellen de trotse ouders.

Viergeslacht

In de familie van mama Sofie is er met Estée nu ook een viergeslacht. “Mijn grootmoeder is 92 jaar en had al zeven kleinkinderen, allemaal jongens! Met de geboorte van Estée mogen we nu ook klinken op het eerste viergeslacht.”

In het AZ Nikolaas zijn er op de nieuwjaarsdag rond 9.30 uur en rond 13 uur nog kindjes geboren. En nog twee moeders liggen op de materniteit klaar om de komende uren te bevallen.