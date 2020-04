Erehaag voor ambulancier die ziekenhuis mag verlaten na maand lang durende strijd tegen coronavirus Kristof Pieters

27 april 2020

11u43 52 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas hebben tientallen hulpverleners maandagochtend hun collega Raymond Truyens met een erehaag en luid applaus uitgewuifd. De beroepsambulancier mocht vandaag het AZ-Nikolaas verlaten nadat hij meer dan een maand geleden werd opgenomen met een coronabesmetting. De man lag lange tijd in coma en kroop door het oog van de naald.

De ambulancier van de Hulpverleningszone Waasland raakte waarschijnlijk tijdens zijn werk besmet bij het begin van de uitbraak van het coronavirus. Raymond Truyens lag lange tijd op de afdeling intensieve zorgen. De vijftiger werd in een kunstmatige coma gehouden. Zijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen, maar tot grote opluchting van zijn collega’s won hij de strijd tegen het virus. Ze vormden vandaag dan ook een lange erehaag. Onder luid applaus werd Raymond op een brancard naar buiten gebracht in het AZ Nikolaas. Hij werd meteen overgebracht naar een revalidatiecentrum waar hij verder zal herstellen. Voor velen van zijn collega’s is Raymond nu een boegbeeld in de strijd tegen het virus. Nadat de ambulancier vertrokken was, volgde ook nog een luid applaus voor de vele hulpverleners die zich nog steeds dagelijks inzetten om mensenlevens te redden.