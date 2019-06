Elfde Beyblade Treffen in parochiezaal Sinaai JVS

10 juni 2019

20u14 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 15 juni is er opnieuw een ‘Beyblade Treffen’, in de parochiezaal van Sinaai.

Bij kinderen is het razend populair. Zij kijken alvast uit naar de elfde editie van het Beyblade Treffen, volgende zaterdag 15 juni van 13 tot 17 uur in de parochiezaal van Sinaai.

Het ‘Beyblade Burst’-tornooi is voor 16 spelers van 6 tot 14 jaar, met bijzondere prijzen. Er is ook een ‘Pokémon Cafétaria’, waar je alles te weten kan komen over het échte Pokémonspel. Iedereen kan er ook kaarten ruilen met andere verzamelaars.

De toegang is gratis. Inschrijven kan via beymeester@hotmail.com of online via de website www.treffenxp.be.