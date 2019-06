Elf nieuwe namen voor stadsfestival Villa Pace: Bart Peeters speelt op vrijdag op Grote Markt JVS

18 juni 2019

23u35 0 Sint-Niklaas Na Hooverphonic, Stake, Jan Verstraeten en Mamba Nights zijn er elf nieuwe namen voor het stadsfestival Villa Pace bekendgemaakt, dat plaatsvindt in het eerste weekend van september in Sint-Niklaas, samen met de Vredefeesten. Bart Peeters is de headliner op vrijdag 6 september.

Het stadsfestival Villa Pace vindt plaats van vrijdag 6 tot zondag 8 september. Er zijn zes podia, met in totaal meer dan vijftig acts dat weekend. Eerder maakte de organisatie al bekend dat Hooverphonic op zaterdagavond de headliner is op het podium van de Grote Markt, met daarvoor lokale held Jan Verstraeten. Nu is met Bart Peeters ook de headliner op vrijdagavond bekend. “Bart Peeters crowdsurfte in 2015 in de regen nog over 15.000 hoofden voor ons hoofdpodium. Benieuwd of hij het opnieuw aandurft! Voor hem treedt Douglas Firs op”, klinkt het.

Stake sluit het podium ‘t Plein op het Sint-Nicolaasplein af op 6 september. “Ze worden die dag vervoegd door de rock ‘n roll van Black Leather Jacket, de Luikse noise-sensatie It It Anita en Slow Crush. Op zaterdag 7 september staan daar het Brusselse hiphopcollectief Stikstof en de Britse postpunks van Drahla.”

Ook voor het podium op het Castrohof zijn de eerste namen bekend. Lokale heldin Black Mamba krijgt opnieuw een Mamba Night op vrijdagavond. Op zaterdag is Baloji, ooit MC bij Starflam, headliner op het Castrohof. Hij krijgt het gezelschap van de Italiaanse reggaezanger Raphael en van de rootsreggae van het Antwerpse Spellbreakers.

Binnenkort volgen er nog een pak namen. “We hebben immers zes podia te vullen, waaronder ook nog het klassieke podium Terrazza en Krankenhaus. En een ticketlink is niet nodig, we zijn nog steeds een gratis festival.”

Info: www.villapace.be