Eerste weekendavond voor horeca vrij rustig verlopen Kristof Pieters

13 juni 2020

14u09 0 Sint-Niklaas De eerste weekendavond is in Sint-Niklaas vrij rustig verlopen. De politie moest wel enkele dronken personen opsluiten en gaf ook een aantal horecamensen een aanmaning als ze geen mondmasker droegen.

De politie was vrijdagavond op afspraak in de uitgaansbuurt voor de eerste weekendavond sinds het einde van de lockdown. “Algemeen is alles rustig verlopen maar we hebben wel regelmatig personeel in de horeca moeten aanmanen om een mondmasker te dragen”, zegt commissaris Hedwig Smet. “Het is natuurlijk soms lastig om de maskers de hele tijd te dragen maar het moet zeker gebeuren als ze klanten bedienen of dranken uitschenken en daar kijken we nauwgezet op toe.”

De horecazaken moesten om 1 uur de deuren sluiten en niet overal waren de klanten even gewillig om daar gehoor aan te geven. De politie moest in twee gevallen tussenbeide komen. Eén persoon weigerde een terras te verlaten en een tweede was een horecazaak terug binnengegaan terwijl men daar al aan het afsluiten was. Beide werden opgesloten in de cel om te ontnuchteren. Daar zat intussen ook al een vrouw opgesloten die reeds rond 20.30 uur stomdronken was opgepakt ter hoogte van de winkel Krëfel op het Stationsplein.