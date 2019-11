Eerste stap naar nieuwe jeugdsite: stad geeft infrastructuursubsidie van 100.000 euro aan vzw Den Apostel JVS

27 november 2019

08u51 0 Sint-Niklaas De stad geeft een eerste infrastructuursubsidie van 100.000 euro aan vzw Den Apostel. Daarmee worden de panden van het vroegere café Den Denker en dat van jeugdcentrum Den Eglantier al deels gerenoveerd. Het is een eerste stap in de uitbouw van een nieuwe jeugdsite op die plek.

In 2018 richtten het stadsbestuur, JOS vzw, jeugdcentrum Den Eglantier en de eigenaar Dekenale Werken de nieuwe vzw Apostel op, voor de grote renovatiewerken én het beheer van het complex aan de Apostelstraat. De voorbije jaren werd de renovatie van de jeugdinfrastructuur voorbereid. Met een eerste infrastructuursubsidie aan vzw Den Apostel komt er nu ook beweging in.

Een eerste fase van het renovatieproject is voor december. Dan worden de daken van de panden op nummer 13 en 15 vernieuwd, inclusief isolatie en dakvensters. In een tweede fase volgt de volledige verbouwing van nummer 15, het vroegere café Den Denker, én een grondige herschikking van de ruimtes in nummer 13, het huidige jeugdhuis. Beide gebouwen worden geïntegreerd tot één geheel. “Deze plek moet de komende jaren evolueren tot dé ontmoetingsplek voor jongeren in de stad, met ruimte voor experiment en ateliers rond muziek, beeld en media”, schetst schepen voor Jeugd Bart De Bruyne (Groen).

Zoals bij alle jeugdverenigingen die een infrastructuursubsidie van de stad krijgen, wordt ook hier een bijdrage van de eigenaar als voorwaarde opgelegd. Het gaat over een inbreng van 33.333,33 euro van de vzw Dekenale Werken aan vzw Den Apostel, tegenover de 100.000 euro inbreng als subsidie van de stad.

In het meerjarenplan staat dat de jeugdinfrastructuur aan de Apostelstraat een aantrekkelijke ontmoetings- en creatieplek voor jongeren wordt, met professionele begeleiding rond ondernemerschap, artistieke expressie en sociale cohesie. Vanuit de stad wordt deze bestuursperiode in totaal 300.000 euro geïnvesteerd voor de renovatie van deze jeugdinfrastructuur.