Eerste Sint-Niklaas Run en Gekke Pietenloop goed voor duizendtal enthousiaste deelnemers JVS

17 november 2019

19u05 0 Sint-Niklaas Op de Dag van de Sint hebben een duizendtal jonge én oudere sportievelingen deelgenomen aan de eerste editie van de Sint-Niklaas Run en de Gekke Pietenloop.

De intrede van Sinterklaas heeft zondagmiddag extra kleur gekregen met de Gekke Pietenloop. Een 250-tal kinderen tussen 6 en 12 jaar startte om 15.30 uur voor een tocht van 1 kilometer, vanaf de Grote Markt, via de Stationsstraat en het Regentieplein, door het Mercatorpark en terug naar de Grote Markt. Onderweg kregen ze een aantal leuke obstakels voorgeschoteld. In het Mercatorpark lag er zelfs een heus dak waarover de kinderen moesten lopen. Een mooi en schattig initiatief, waarvoor de kinderen bij aankomst een ‘Gekke Pieten-diploma’ kregen.

Zondagvoormiddag was er ook de eerste Sint-Niklaas Run, ook van de organisatie vzw Run met steun van evenementenbureau Cravat Events. Daar namen 750 mensen aan deel. Zij kregen een stadsloop voorgeschoteld van 5 of 10 kilometer, langs mooie plekjes en door heel wat bijzondere gebouwen, met onder meer het stadhuis, vier scholen en zelfs door Crèmerie François en Balls & Glory. De lopers vertrokken in drie waves, om 9 uur, 9.20 uur en 9.40 uur.