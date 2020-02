Eerste schademeldingen komen binnen van storm Ciara, bushokje weggeblazen tot in voortuin Kristof Pieters

09 februari 2020

13u52 74 Waasland De storm Ciara raast momenteel over het Waasland en de brandweer kreeg al verschillende meldingen voor schade binnen. Op de Krijgsbaan in Temse werd een bushokje in een voortuin geblazen. Aan het Moleken in Sint-Niklaas moest het klimteam van de brandweer ter plaatse komen om loshangende schaliën te verwijderen die door een glazen koepel dreigden te vallen.

Grote schade is er nog nergens gemeld maar de Hulpverleningszone Waasland moest her en der wel al een hele reeks interventies afwerken.

Op de Krijgsbaan in Temse waaide een bushokje weg tot in de voortuin van een woning. “We werden opgeschrikt door een harde klap”, getuigt bewoonster Hilde Rombaut. “Buiten zagen we de ravage. Gelukkig stond er niemand op de bus te wachten. Omdat er aan de overkant een braakliggend stuk grond ligt, heeft de wind hier vrij spel. Van het bushokje blijft niks over. De brandweer was heel snel ter plaatse. Ze hebben het glas opgeruimd van het fietspad. De restanten van het bushokje worden later weggehaald.” Nog in Temse kwam in de Pastoor Boelstraat het reclamebord van de Crelan bank los. De brandweer verwijderde het bord.

In Haasdonk moesten de hulpdiensten tussenbeide komen bij basisschool De Zeppelin. Door de stormwind waren zonnepanelen losgekomen op het dak van de kleuterafdeling.

In Waasmunster werd in de Acacialaan een boom ontworteld na een flinke windstoot. De brandweer ruimde deze op.

In de Kemelstraat in Stekene kwam een boom op elektriciteitskabels terecht. In de Sint-Jansteenstraat helde een boom van een 16-tal meter over de rijbaan.

In Sint-Gillis-Waas moest de brandweer tussenkomen in de Kemphoekstraat bij Meubelen Verberckmoes waar een publiciteitsdoek los werd gerukt. Het metersgrote doek dreigde op de E34 te vliegen.

In Sint-Niklaas moest het klimteam van de brandweer uitrukken. Aan het Moleken waren schaliën losgekomen van de gevel een woning. Die dreigden door een glazen koepel te vallen. Het RED-team werd ingezet om de loshangende delen te verwijderen.

In de Eikenlaan in Belsele kwam een elektriciteitskabel los van een woning door een rukwind. De kabel hing laag over de straat. De Eikenlaan was 1 uur afgesloten voor het verkeer. De brandweer van Sint-Niklaas huurde voor de aangekondigde storm 2 extra hoogtewerkers.