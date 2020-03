Eerste patiënt mogelijk besmet met coronavirus in AZ Nikolaas Joris Vergauwen

02 maart 2020

12u48 872 Sint-Niklaas In AZ Nikolaas in Sint-Niklaas zou zondagavond een eerste patiënt met verschijnselen van het coronavirus op spoed zijn binnengekomen. Het ziekenhuis geeft straks meer informatie op een persconferentie.

Volgens enkele bronnen is het coronavirus zondagavond voor het eerst opgedoken in Sint-Niklaas. Het zou om een persoon gaan die recent in Noord-Italië verbleef en zondagavond met verschijnselen van het coronavirus naar de spoed van AZ Nikolaas is gegaan. Een eerste test zou positief geweest zijn, maar het is wachten op uitsluitsel van een tweede test. De patiënt zou naar huis gestuurd zijn om daar in quarantaine te blijven.

Het AZ Nikolaas heeft dit nog niet bevestigd, maar kondigt aan dat het straks met meer informatie naar buiten komt. Er is een persconferentie gepland om 14.30 uur.