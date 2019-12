Eerste kerstmarkt met herbruikbare bekers: Belsele geeft goede voorbeeld JVS

20 december 2019

15u11 0 Sint-Niklaas Zaterdag vindt in Belsele de kerstmarkt plaats, al voor de zeventiende keer. Het is de eerste kerstmarkt in Sint-Niklaas die overschakelt op herbruikbare bekers.

De kerstmarkt van Belsele is traditioneel één van de grotere evenementen in Sint-Niklaas in de winter, met elk jaar een pak volk en een bijzondere feeststemming. Dat zal deze keer niet anders zijn, met enkele tientallen standhouders, kermis, een foodcourt, vuurkorven tot animatie voor kinderen.

Er zijn een paar nieuwigheden. Zo wordt dit de eerste kerstmarkt in Sint-Niklaas die overschakelt op herbruikbare bekers voor alle dranken, behalve voor warme dranken, jenever en cava. “En dit terwijl het pas verplicht is vanaf 2020. We willen echter het goeie voorbeeld geven. We werken met een centrale bekertent waar elke bezoeker een herbruikbare beker kan verkrijgen. Met die beker kunnen bezoekers aan elk drankkraam terecht. De organisatie zorgt voor een professionele wasstraat waar de bekers machinaal worden gereinigd. Hier kunnen de standhouders dan terecht om hun vuile bekers om te wisselen voor propere”, klinkt het bij Serge Gils van de vzw Belsele-Events. Bezoekers kunnen bij hun vertrek hun beker terugbrengen naar de centrale bekerstand, waar ze kunnen beslissen om de waarborg al dan niet te schenken aan het goede doel. Dat is deze keer Make-A-Wish.

De opstelling van de kerstmarkt blijft grotendeels hetzelfde, maar er is deze keer ruimte gemaakt voor een snelle doorgang. Daardoor kunnen bezoekers sneller van de ene kant naar de andere kant. De kerstmarkt in het dorp vindt plaats van 14 uur tot middernacht.