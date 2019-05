Eerste ‘groene gevelstraten’ zijn ingericht: gratis geveltuintjes voor bewoners Hugo Verrieststraat en Dr. Verdurmenstraat JVS

29 mei 2019

14u29 0 Sint-Niklaas De bewoners van de Hugo Verrieststraat en van de Dr. Verdurmenstraat zijn de eerste ‘groene gevelstraten’ in Sint-Niklaas. Zij kregen van de stad een gratis gevel- of tegeltuin na een oproep.

Vorig jaar lanceerde de stad een oproep naar de inwoners om met zoveel mogelijk mensen uit één straat geveltuintjes in te richten. Wie minstens tien buren kon overtuigen, maakte kans op de aanleg van die tuintjes op kosten van de stad. De oproep ‘groene gevels’ liep eind 2018 af. Uiteindelijk werden de eerste geveltuintjes onlangs ingericht in de Hugo Verrieststraat en de Dr. Verdurmenstraat. Dat zijn de eerste ‘groene gevelstraten’ in Sint-Niklaas. De in totaal 31 tuintjes werden aangelegd door vzw Groene Gevels voor 10.540 euro, voor rekening van de stad.

“Onze gevels verdienen meer kleur en onze straten meer groen. Daarvoor hebben we de hulp van de inwoners nodig. Geveltuinen verfraaien het straatbeeld, vangen fijn stof op en zijn op de koop toe goed voor de stedelijke biodiversiteit”, aldus schepen voor Natuur Wout De Meester (Groen). “We gaan de aanleg van zo’n tegel- en geveltuintjes verder promoten. Bij de heraanleg van straten zullen we ook steeds vragen of bewoners zo’n tuintje willen.” De aanleg van een tuintje kost zo’n 350 euro.