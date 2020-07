Eerste fase van ‘winkelwandellus’ start deze maand: meer ruimte voor voetgangers en meer groen Kristof Pieters

17 juli 2020

16u42 2 Sint-Niklaas Op maandag 27 juli gaan de werken van start voor de aanleg van de eerste fase van de ‘winkelwandellus’ in de stadskern. Op het programma staat de volledige vernieuwing van het openbaar domein in de Casinostraat, Broodstraat, Richard van Britsomstraat en de Paul Snoekstraat. Er komt meer ruimte voor voetgangers, de inrichting van een schoolstraat, fietsstraten en de aanplanting van veel groen. Tegen mei 2021 zijn de werken van de eerste fase achter de rug.

Met de ‘winkelwandellus’ wil de stad tien straten rond de Stationsstraat een gelijkaardig en kwaliteitsvol uitzicht geven op maat van de voetganger en fietser. “Deze vernieuwingsoperatie staat voor een nieuwe aanpak van de publieke ruimte”, zegt schepen Carl Hanssens (N-VA). “Winkelbeleving in de binnenstad is immers meer dan alleen mooie winkels en bereikbare parkings: het is ook een kwestie van een aantrekkelijk openbaar domein waar verkeersveiligheid een evidentie is. We pakken nu een heel gebied straat per straat. Het gaat om het ‘belevingshart’ van de stad en daarom is het belangrijk dat we er de broodnodige investeringen doen. Het is tegelijk betaalbaar omdat er geen rioleringswerken aan verbonden zijn, tenzij echt noodzakelijk zoals in de Boonhemstraat.”

Meer groen

De stad kiest ervoor om het openbaar domein in deze straten op te waarderen door nieuwe voetpaden, boordstenen, straatmeubilair en asfalt of kleiklinkers te leggen. Tegelijk wordt voor een veiligere schoolomgeving gezorgd want er komt een schoolstraat in de Richard van Britsomstraat en de Boonhemstraat. Verder is er meer groen voorzien in de straten, wat niet alleen zorgt voor een aangenamer openbaar domein, maar ook bijdraagt aan de verkoeling en de vernatting van de stad.

Gefaseerde aanpak

De aanleg van de ‘winkelwandellus’ is opgesplitst in 4 deelfases, waarvan de eerste fase (fase Richard) nu van start gaat. Tijdens deze fase worden de Casinostraat, Broodstraat, Richard van Britsomstraat en de Paul Snoekstraat aangepakt. De aannemer splitst deze eerste fase nog eens op in negen deelfasen, om de werfzones klein te houden en de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de werken is het projectgebied slechts beperkt toegankelijk met de wagen en enkel voor plaatselijk verkeer. Per deelfase gelden er beperkte omleidingen. Een overzicht staat op www.sint-niklaas.be/winkelwandellus. Voetgangers en fietsers krijgen wel overal vrije doorgang. In de werkzone moeten fietsers afstappen en met de fiets aan de hand langs de werken wandelen.

De werken in de eerste fase (fase Richard) worden uitgevoerd door de firma Verbruggen uit Temse. De kostprijs bedraagt 793.428 euro. De totale uitvoeringstermijn is 192 werkdagen.