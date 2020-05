Eerste ‘evenement’ in negen weken: meer dan honderd Sint-Niklazenaren luisteren op Grote Markt naar ‘Release me’ van Hooverphonic op beiaard Joris Vergauwen

17 mei 2020

11u47 1

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Sint-Niklaas Zowat honderd Sint-Niklazenaren zakten zaterdagavond af naar de Grote Markt voor de beiaardversie van ‘Release Me’ van Hooverphonic. Een mooi en ingetogen moment, en meteen het eerste ‘evenement’ in negen weken in Sint-Niklaas.

Geen Eurosongfestival zaterdagavond, maar wel een optreden van beiaardier Kenneth Theunissen. Hij bracht op de beiaard van het stadhuis het nummer ‘Release Me’, waarmee de Sint-Niklase band Hooverphonic zaterdagavond wilde scoren op het songfestival. De beiaardier startte om 20 uur stipt. De beiaardversie van ‘Release Me’ duurde 6 minuten. Op dat moment galmde het nummer ook over steden als Gent, Lier, Leuven, Brugge en Hasselt.

Op de Grote Markt van Sint-Niklaas kwamen zo’n honderd mensen luisteren naar de stadsbeiaardier. Ook op vele balkons van appartementen rond het plein stonden bewoners om 20 uur klaar voor het nummer. Een mooi, ingetogen moment, met gemengde gevoelens voor velen. “Het is heel mooi, maar ik krijg het er een beetje koud van. Het besef dat we anders onbezorgd met miljoenen mensen samen naar het songfestival zouden kijken is confronterend. Nu staan we hier ver van elkaar op dit grote marktplein, ons op te warmen aan de beiaardversie van het nummer.”

“Emotioneel moment voor Alex Callier”

Hooverphonic-frontman Alex Callier was er ‘s avonds niet bij op de Grote Markt. Hij was wel ‘s middags met beiaardier Kenneth Theunissen naar boven geweest in de toren van het stadhuis. “Hij vond het heel tof. Ik heb het nummer een paar keer gespeeld voor hem. Hij heeft ook buiten op de Grote Markt eens geluisterd. Het was emotioneel voor hem. Niet alleen omdat hij het nummer ‘s avonds niet kon brengen op het songfestival, maar vooral ook omdat hij het nummer had geschreven voor zijn vader die overleden is, wat ik niet wist. Zijn vader woonde hier ook in de buurt. Op zo’n moment komt alles bij elkaar, dus voor Alex was het zeker een emotioneel moment.”

Voor de beiaardier leent ‘Release Me’ zich uitstekend voor de beiaard. “Het is een ‘dunne’ orkestratie, zoals wij het omschrijven, zonder snelle bassen waardoor het op de beiaard rommelig zou klinken. Het nummer is ideaal voor een bewerking op de beiaard. Het heeft een heel transparante melodie en is daarom heel herkenbaar op de beiaard. Of er nog songs van Hooverphonic op de beiaard zullen volgen? Volgend jaar, wellicht! (lacht) Dat hopen we toch. En ik ga me zeker eens verdiepen in de songs van Hooverphonic. Het zou mooi zijn om er een paar in het repertoire in Sint-Niklaas op te nemen. Het is ook speciaal in deze periode. Een beiaard is symbolisch voor een stad. Dat is zeker het mooie aan de beiaard in Sint-Niklaas, met het hele grote marktplein voor het stadhuis. Bij de donderdagse markt zorgt de beiaard letterlijk voor een kleurrijke en feestelijke noot.”

Het concertje van de stadsbeiaard was meteen ook het eerste ‘evenenement’ in negen weken in Sint-Niklaas. “En dan zie je dat er meteen meer dan honderd mensen op afkomen”, aldus schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld). “Het is duidelijk dat veel mensen graag opnieuw iets willen beleven. Daar zullen we voor de invulling van de komende zomer goed bij moeten stilstaan. Het is afwachten wat de volgende richtlijnen worden voor kleinere evenementen.”