Eerste editie van Lopersmarkt lokt 200 recreatieve lopers JVS

22 mei 2019

14u11 0 Sint-Niklaas Zowat tweehonderd beginnende lopers zijn vorige zondag afgezakt naar de eerste Lopersmarkt in Sint-Niklaas, een initiatief van de organisatie achter de Ballonloop. De tweede editie vindt plaats op zondag 23 juni in Temse.

De beginnende en recreatieve lopers konden er terecht voor gratis bewegingsadvies van kinesist Filip Faems, voedingstips en een complete bodyscreening door diëtiste Lieselotte Thyssen en een footscan door Runners’ Lab. Wie meteen de conditie wilde testen, werd meegenomen door loopclubs AC Waasland en Walo voor een training aan een aangepast tempo. Organisator Kristof Swinnen blikt positief terug. “Veel mensen kwamen met heel gerichte en persoonlijke vragen naar onze Lopersmarkt. Hoe bouw ik mijn conditie op na jarenlang gerookt te hebben? Mag ik verder blijven lopen als ik pijn krijg? Bij welke clubs kan ik mij aansluiten om te starten? Op onze eerste Lopersmarkt konden we op al die vragen een antwoord geven. Het is fijn om beginners op deze manier vooruit te helpen. We kijken nu al uit naar de tweede editie.” Die vindt plaats op zondag 23 juni aan het bedrijfsgebouw van Torfs aan De Zaat in Temse.

De Ballonloop is op zondag 8 september aan de zevende editie toe. Het loopevenement kreeg vorig jaar liefst 2.500 lopers aan de start. Er is een keuze uit een kidsrun van 1 kilometer voor kinderen van 6 tot 12 jaar, een parcours van 5 kilometer en een afstand van 10 kilometer.

Info en inschrijven: www.ballonloop.be.