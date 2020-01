Eerste diftar-afrekening komt er midden februari aan JVS

28 januari 2020

15u48 0 Sint-Niklaas De inwoners van Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster krijgen midden volgende maand de eerste diftar-afrekening van afvalintercommunale MIWA.

MIWA laat weten dat het eerste aanslagbiljet van het huisvuil, gewogen met de diftarcontainer, er volgende maand aankomt. “Aanvankelijk was januari vooropgesteld, maar het zal midden februari zijn”, klinkt het. Dat aanslagbiljet geeft de verbruikskosten mee van het restafval voor de periode van 1 juli 2019 tot 31 december 2019.

Met de app ‘MIWA My Waste’ kunnen inwoners hun afvalverbruik via de grijze container continu op de voet volgen.