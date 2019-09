Eerste ballonfans al op post op Grote Markt: “Speciaal uit West-Vlaanderen afgezakt voor dit spektakel!” JVS

06 september 2019

14u46 0 Sint-Niklaas De eerste fans hebben hun plaatsje al ingenomen op de Grote Markt om de ballons vanop de eerste rij te zien opstijgen. Het gaat om een groep zestigers uit het West-Vlaamse Torhout.

Vrijdagmiddag om 13.30 uur arriveerden de West-Vlamingen met de fiets uit Bornem, waar ze dit weekend logeren. Ze haalden hun lunchpakket boven en namen plaats op de zitbank aan de luifel van de Nieuwstraat. “We zijn er vroeg bij, maar we hebben er dan ook zin in. We maken vanmiddag misschien nog een wandelingetje in de stad, maar we willen zeker een goed plaatsje bemachtigen om de ballons te zien. Om hoe laat stijgen ze precies op? Half 7? Dan zijn we goed op tijd!”

Twee van de zes West-Vlamingen hebben ooit al eens de ballons gezien tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas. “Omdat zij al zo vaak hebben verteld dat het een echt spektakel is, willen we er ook eens bij zijn. Maar blijkbaar was het toen heel druk. Daarom komen we vroeg genoeg naar Sint-Niklaas. Hopelijk zijn de weersomstandigheden goed genoeg om de ballons te zien vandaag. Anders zou het toch een grote teleurstelling zijn.”