Eerste bakfietsparkeerplaats in Sint-Niklaas: “Geen chaos meer aan schoolpoort!” Joris Vergauwen

05 september 2019

18u11 10 Sint-Niklaas Sint-Niklaas heeft nu ook een allereerste parkeerplaats voor bakfietsen. Die bevindt zich aan de basisschool in de Watermolendreef.

Enkele jaren geleden werd een bakfiets nog geassocieerd met hippies en geitenwollensokken, maar dat is al een tijdje helemaal voorbij. Bij heel wat jonge gezinnen is de bakfiets tegenwoordig een heel nuttig vervoersmiddel geworden. Moeders en vaders brengen er hun kinderen mee naar school. En dat zorgt wel vaker voor enige chaos aan schoolpoorten, zeker in straten met minder ruimte. “Zo’n bakfiets parkeer je niet eventjes op het voetpad. Vorig schooljaar reden ouders met de bakfiets even binnen op school, maar dat was ook geen goeie oplossing meer. Daarom zijn we heel blij met deze bakfietsparkeerplaats”, klinkt het bij Sanne Baert en Annelies Belon van de verkeerswerkgroep van basisschool OLVP in de Watermolendreef.

De parkeerplaats voor bakfietsen - de allereerste in Sint-Niklaas - bewijst intussen zijn nut. Elke dag voor en na school staat de parkeerplaats vol bakfietsen. De chaos is voorbij, voor ouders en kinderen is de schoolomgeving een pak overzichtelijker. Voor de eerste bakfietsparkeerplaats werd zelfs een nieuw verkeersbord ontworpen.

“We hebben de hele situatie veranderd, met een verplaatsing van de kus- en rijzone, nieuwe kortparkeerplaatsen voor de bakker, geen niveauverschillen meer tussen rijbaan en voetpad, gewone fietsparkeerplaatsen, een nieuw plantvak en duidelijke signalisatie. Alles gebeurde in samenspraak met de oudervereniging van de school, die heel nauwgezet bezig is met het verkeer. De herinrichting gebeurde in augustus. Alle elementen voor een goeie, veilige schoolomgeving zijn hier nu aanwezig”, aldus schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).