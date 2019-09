Eerst vóór kasseien, nu worden ze er gek van: bewoners van de “duurste straat van Sint-Niklaas” vragen knip in hun Hooimanstraat Joris Vergauwen

20 september 2019

17u54 1 Sint-Niklaas Bewoners van de Hooimanstraat in Sinaai vragen een knip in hun straat. Tien jaar geleden kozen ze bij de heraanleg van hun straat nog voor een landelijke uitstraling met kasseien, maar vandaag hebben ze het helemaal gehad met die kasseien. Die veroorzaken stevige geluidsoverlast, in combinatie met meer en sneller verkeer. Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) probeert een oplossing uit te werken. “Maar de Hooimanstraat afsluiten, is geen optie.”

Tien jaar geleden werd de Hooimanstraat in Sinaai heringericht. Hoe dat moest gebeuren, was indertijd het voorwerp van een langdurige discussie. Er werd uiteindelijk een enquête georganiseerd, vanuit de buurt zelf. Daaruit bleek dat de meeste bewoners achter de idee stonden om de straat aan te leggen met kasseien en betonstroken voor fietsers. “We willen het landelijke karakter van onze straat behouden. Bovendien zal een heraanleg met kasseien de snelheid van het verkeer drukken”, klonk het toen. Het toenmalige stadsbestuur volgde de bewoners en legde de Hooimanstraat op die manier aan. Voormalig schepen voor Openbare Werken en huidig gemeenteraadslid Gaspard Van Peteghem (sp.a) omschrijft sindsdien de Hooimanstraat als “de duurste straat van Sint-Niklaas”, tot op vandaag.

Kassei-effect

Bewoners van de Hooimanstraat zijn nu naar het stadsbestuur gestapt met de vraag om ingrepen. Het grote probleem is de geluidsoverlast door... de kasseien. Volgens de bewoners is het verkeer in hun straat toegenomen én ligt de snelheid vaak te hoog, waardoor het ‘kassei-effect’ voor een exponentiële toename van de geluidshinder zorgt. “Een auto horen we al van vele honderden meters ver aankomen. Zeker ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds is dat enorm hinderlijk. We kunnen niet meer rustig buiten op ons terras zitten, zelfs niet slapen met het raam open”, klinkt het in de straat.

“Geen straten privatiseren”

Bewoners hebben intussen al overleg gehad met schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). Ze stellen voor om een knip te maken, dus om de Hooimanstraat in het midden af te sluiten, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is tussen het station van Sinaai en de Vleeshouwersstraat. “Maar daar is geen draagvlak voor”, reageert schepen Hanssens. “Een knip is de makkelijkste oplossing, maar dat zou een ernstig precedent zijn. Dan kunnen bewoners uit heel wat andere straten ook om zo’n ingreep vragen. Bovendien is zo’n knip een beetje een privatisering van een straat: onze straat alleen voor ons.”

De stad wil wél een oplossing uitwerken. “Ik begrijp die bewoners wel. De verhouding tussen de snelheid, de verkeersdrukte en de kasseien speelt wel. Ik wil zeker een evenwichtige oplossing zoeken. We kunnen de snelheid wel proberen minderen, maar als de politie controleert op snelheid wordt er niemand geflitst. En een zone 30 inrichten, moet je ook kunnen afdwingen. Niet simpel dus. Of het effectief de duurste straat van Sint-Niklaas is? Geen idee, dat is van voor mijn tijd.”

“Omgekeerde wereld”

Gaspard Van Peteghem (sp.a) twijfelt niet. “Ik blijf erbij: de Hooimanstraat is de duurste straat van heel Sint-Niklaas. Ik sta er dus wel van te kijken wat er nu gebeurt. Tien jaar geleden was er al heel wat commotie bij de heraanleg. De bewoners wilden die kasseien behouden. Ik heb nog gewaarschuwd dat kasseien voor lawaaihinder zorgen. Nu mobiliseren diezelfde mensen om de straat af te sluiten. Dat is helemaal de omgekeerde wereld.”