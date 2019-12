Eerst goede doel, daarna feest: jongeren MPI Kompas zijn de eerste gasten van Castro Winterbar JVS

18 december 2019

18u37 0 Sint-Niklaas Pas donderdag gaat Castro Winterbar open, maar de eerste gasten hebben er woensdagmiddag al een warme ontvangst gekregen. Een grote groep van de school voor buitengewoon onderwijs MPI Kompas uit Sint-Niklaas kreeg er een mooi kerstfeestje voorgeschoteld.

In de mooie chalet van de nieuwe Castro Winterbar op het Castrohof in Sint-Niklaas is nog geen biertje getapt, maar toch hebben de organisatoren hun schouders al onder een goed doel gezet. Dat gebeurde woensdagmiddag, met een speciaal kerstfeestje voor een groep jongeren van MPI Kompas uit Sint-Niklaas. De kinderen van die school voor buitengewoon onderwijs kregen er een hele middag lang een mooi kerstfeestje, met boterkoeken en chocomelk, een film, een ijsje en animatie van De Zonfabriek. En uiteraard kwam ook de kerstman langs. “We wilden de kinderen hier een mooie en feestelijke kerstmiddag bezorgen. Het is een heel fijne manier om op deze manier met de winterbar te starten”, klonk het bij de organisatoren.

Castro Winterbar opent donderdag 19 december de deuren en blijft drie weken open, tot zaterdag 4 januari. Komende vrijdag is er al een afterwork met dj’s Bartholomeo en Tony Thunder en zaterdag een feestje met Black Mamba.