Een uitstap naar het museum? Vier expo’s en een familie-aanbod kleuren cultuurzomer Joris Vergauwen

28 mei 2020

23u33 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase musea zetten alle zeilen bij om er een mooie cultuurzomer van te maken.

* In het Mercatormuseum loopt de expo ‘Land van Waas in oude kaarten II’. De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas diept uit haar archief enkele unieke oude kaarten van het Waasland op. De bezoeker ontdekt kaarten van inpolderingen, de (internationale) grenzen en hun evolutie, de bewoning en de eigendomsverhoudingen, het wegennet, rivieren, kanalen en onderwaterzettingen, forten, linies en oorlogen. Het kaartmateriaal dateert van de 16de tot de vroege 20ste eeuw.

* In de Gerard Gaudaenzaal van het SteM Zwijgershoek loopt ‘Vrouwen charmeren met graveren’. Die tentoonstelling legt de nadruk op de vele vrouwelijke kunstenaars die zich bezighielden met het ex libris. Graphia, de organisatie die de tentoonstelling cureert, is een bevoorrechte partner van onze musea en voert reeds meer dan 60 jaar actief promotie voor deze vorm van grafiek. Voor deze uitzonderlijke tentoonstelling selecteerde verzamelaar Lodewijk Deurinck ruim 100 topstukken van internationale ex-librisontwerpsters uit zijn collectie.

* In de Salons opent op 14 juni ‘Gaby Cleuren: Reflecties’. Die werpt een blik op het werk van Gabriëlla Cleuren, een Belgische kunstschilder geboren in 1942. Ze volgde Nordic Art and Music aan de Universiteit van Oslo. Ze studeerde ook aan de kunstacademies van Hasselt en Sint-Niklaas. In 2016 werd zij lid van de Rainforest Art Foundation Europe en in 2017 kreeg ze de Red Line Art Works-award.

* In de Tentoonstellingszaal Zwijgershoek opent op 26 juni ‘Un-titled Interactions’, een solo-tentoonstelling van Bastiaan van Aarle. Deze fotograaf focust op verschillende en paradoxale maatschappelijk aspecten. Deze expo neemt de toeschouwer mee op pad langs de Taff-trail, een route waarlangs vroeger steenkool werd getransporteerd van de mijnen tot aan de havens van Cardiff en Newport. Van Aarle zoekt naar sporen tussen mens, landschap en industrie.

Voor kinderen

Vier programma’s zijn er komende zomermaanden voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar:

* Op stap met het Museumkoffertje in het SteM: een leuke zoektocht voor kinderen tussen 4 en 7 jaar. In een klein koffertje zitten alledaagse voorwerpen. Ga wandelen en zoek de oude voorwerpen die bij al die spulletjes van vandaag passen.

* Op ontdekking met Arthur in het SteM: een leuke speurtocht voor kinderen vanaf 10 jaar, met een mooi opdrachtenboekje.

* De droomwereld van Kaatje in de Salons: Kaatje gaat voor de eerste maal naar een museum. Met het boekje De droomwereld van Kaatje kan je in de Salons, terwijl je naar de mooie schilderijen kijkt, even wegdromen.

* Spannende fotozoektochten in drie musea: vanaf 1 juli kunnen kinderen aan de slag met gloednieuwe bingokaarten. Daarmee gaan ze op de drie museumsites als een speurhond langs de vitrines en de kunstwerken op zoek naar de juiste afbeelding.

Info: www.museasintniklaas.be