Een leeg en stil Waasland Shopping: “Dit is héél vreemd” Joris Vergauwen

14 maart 2020

15u25 59 Sint-Niklaas Het is zaterdag en Waasland Shopping in Sint-Niklaas is leeg. Op supermarkt Delhaize en vier winkels na is alles er gesloten. Amper volk, lege gangen en massaal veel plek op de parking: het contrast met een gewone zaterdag kan niet groter zijn. “Gelukkig speelt de muziek nog, anders zou het hier wel héél raar zijn”.

Op een gewone zaterdag staat de parking van Waasland Shopping helemaal vol, zowel beneden als op het dak. Maar de komende weken zijn er geen normale zaterdagen meer en dat wordt overal wennen, zeker ook in het shopping center. Vandaag zijn er vijf winkels open: supermarkt Delhaize, het ijssalon er recht tegenover, de apotheek, Weyn’s honing en Oil & Vinegar.

Aan de supermarkt is er leven. Verder in het shopping center is het vooral leeg en stil. De muziek speelt nog in de winkelgangen, om te vermijden dat de stilte oorverdovend wordt.

“Krop in de keel”

Nog enkele klanten vinden toch nog de weg naar Oil & Vinegar, aan de andere kant van het shopping center. “We hadden de keuze om open te doen of dicht te blijven, omdat we voedingsmiddelen verkopen. We hebben de winkel toch geopend vandaag, al is het wel héél rustig natuurlijk”, klinkt het.

Alle andere winkels zijn op slot. In plaats van overvolle horecaterrassen zijn er nu grijze luiken te zien. Tavernes doen er anders gouden zaken op zaterdag. In de etalage van een afgesloten kledingwinkel is toch nog een uitbaatster bezig. “Ik breng de winkel wat op orde. Wat moet ik anders doen op zo’n zaterdag? Het is raar... Ik krijg er een heel ongemakkelijk gevoel van om het shopping center hier zo te zien vandaag. Het maakt me triest. Ik heb al een paar keer een krop in de keel gekregen.”

“Beetje luguber”

Sommigen maken nog een wandeling door het lege shopping center. “Het is wennen voor iedereen vandaag. Dit voelt ook zo surrealistisch. Al goed dat de muziek nog speelt, anders zou het hier wel héél raar zijn, een beetje luguber zelfs”, klinkt het.

Maandag zijn de winkels terug open, tot vrijdag. Behalve de horeca in het shopping center natuurlijk. De cafés en bistro’s blijven dicht tot 3 april. Die grijze luiken zullen nog een paar weken opvallen in de kleurrijke winkelgangen.