Een drankje om mee te nemen? Al twee horecazaken op Grote Markt zijn als takeaway aan de slag Joris Vergauwen

21 mei 2020

15u24 20 Sint-Niklaas Al twee horecazaken op de Grote Markt in Sint-Niklaas zijn als takeaway aan de slag. Het is er mogelijk om drankjes te verkrijgen, als die maar niet ter plaatse worden geconsumeerd.

Bij de Spaanse tapasbar Plaza Central op de Grote Markt, aan het begin van de Reinaert Galerij, konden klanten de voorbije maanden terecht voor afhaalmaaltijden. De horecazaak vroeg en kreeg echter ook toestemming van het Sint-Niklase schepencollege om als takeaway dranken aan te bieden. Aan een soort afhaalloket aan de toegangsdeur is het mogelijk om er onder meer een koffietje en frisdranken te verkrijgen, als het maar om niet-alcoholische dranken gaat. Het zorgde de voorbije weken wel voor onduidelijkheid. Ook politiepatrouilles wisten niet altijd even goed wat de juiste aanpak was.

De stadsdiensten en de politie hebben dat nu blijkbaar helemaal uitgeklaard, want ook taverne De Graanmaat op de Grote Markt heeft groen licht gekregen om opnieuw te openen als takeaway. De uitbaters doen dat voortaan op donderdag en zondag, op de twee marktdagen in Sint-Niklaas. Via de gewone ingang komen klanten binnen, via het terras gaan ze weer buiten. Er zijn warme dranken en frisdranken te krijgen, net als boterkoeken.

Of nog andere horecazaken zullen volgen in Sint-Niklaas is afwachten. Het zijn barre tijden voor de horeca en uitbaters zoeken creatieve oplossingen om de intussen al héél lange periode tot de heropening te kunnen overbruggen.

In een aantal gemeenten zorgt het wel voor discussies, zoals in Beveren. Enkele horecabazen hebben daar hun ongenoegen geuit over de takeaway-bar van Van der Valk Hotel.