Een donderdagse én zondagse markt: vanaf deze week meteen twee markten in Sint-Niklaas Joris Vergauwen

17 mei 2020

18u53 25 Sint-Niklaas Vanaf deze week krijgt Sint-Niklaas meteen twee markten, op donderdag én zondag, telkens op de Grote Markt.

Vorige woensdag zette de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen voor een heropstart van de markten, met maximaal vijftig kramen. Het Sint-Niklase stadsbestuur maakte vrijdag een keuze voor de donderdagse markt. Op die marktdag zullen alleen regionale marktkramers toegelaten worden.

De stad ging ook bekijken of een extra markt op zondag tot de mogelijkheden behoort, met marktkramers van buiten de regio. Die knoop is intussen doorgehakt. De kleine zondagmarkt, die normaal met een paar kramen op het Hendrik Heymanplein plaatsvindt, wordt gevoelig uitgebreid en verhuist op zondag naar de Grote Markt. De Sint-Niklazenaren krijgen in coronatijden voortaan dus twee wekelijkse markten.

Beide markten starten de komende week op: de donderdagse markt op 21 mei en de nieuwe zondagse markt op 24 mei, telkens om 7 uur ‘s morgens. “Er zullen een pak minder kramen staan dan gewoonlijk, maar het wordt een goeie mix van producten”, stelt schepen voor Markten Ine Somers (Open Vld).

Maatregelen

Er gelden een aantal bijzondere maatregelen. Zo moeten bezoekers alleen naar de markt komen. Volwassenen mogen wel minderjarigen meenemen die onder hetzelfde dak wonen en mogen een persoon vergezellen die begeleiding nodig heeft. Per kraam mag er maximaal 1 persoon per 1,5 meter aanschuiven. Looplijnen zullen duidelijk aangeduid worden. Het gebruik van een mondmasker wordt sterk aangeraden aan de bezoekers. Marktkramers en hun personeel moeten mond en neus bedekken met een mondmasker of een alternatief in stof. Marktkramers zullen ook ontsmettende gel ter beschikking stellen van hun personeel en de klanten. En uiteraard zal er de nodige afstand zijn tussen de kramen. Bij het betreden en verlaten van de markt tot slot zullen bezoekers hun handen kunnen ontsmetten.