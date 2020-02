E17 krijgt dit voorjaar nieuwe laag asfalt JVS

19 februari 2020

11u02 1 Sint-Niklaas In april krijgt de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas een nieuwe toplaag asfalt. Die werken gebeuren op de snelweg in de richting van Antwerpen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant het komende jaar 38 snelwegwerven. In totaal wordt er ruim 81 kilometer wegdek vernieuwd en komt er 20 kilometer aan nieuwe geluidsschermen. In Sint-Niklaas wordt het komende jaar gewerkt op de E17 richting Antwerpen. Daar wordt de toplaag asfalt vervangen. De werken zijn gepland in april.



Heel wat autosnelwegen in Vlaanderen hebben nood aan investeringen in onderhoud, verkeersveiligheid, doorstroming en capaciteit. Daarom pakken het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en De Werkvennootschap samen in 2020 liefst 38 snelwegwerven aan. “De mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan zijn zowel maatschappelijk als economisch urgent”, stelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Investeringen in het onderhoud van het wegennet zijn, samen met gerichte investeringen in de uitbouw van de capaciteit, noodzakelijk om tot een vlot en veilig verkeer te komen.”