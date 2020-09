E17 gaat 1 nacht volledig dicht voor afbraak hoogspanningslijn Kristof Pieters

10 september 2020

21u51 3 Sint-Niklaas Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, verwijdert in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september enkele hoogspanningslijnen boven de E17 in Sint-Niklaas. Deze lijn is einde levensduur en werd uit dienst genomen. Vanaf 1 tot 9 uur is de E17 tussen op- en afrittencomplex Waasmunster en Sint-Niklaas hierdoor volledig afgesloten.

Elia is al een tijdje bezig met de afbraak van de bovengrondse luchtlijn. Deze start vanaf het hoogspanningsstation Sint-Niklaas in de Knaptandstraat en loopt via het hoogspanningsstation Heimolen tot de aftakking met een andere luchtlijn richting Schelle ter hoogte van de E17. Deze luchtlijn is einde levensduur en werd uit dienst genomen. De elektriciteitsbevoorrading van de regio blijft gegarandeerd via een andere bovengrondse luchtlijn waar eerder onderhoudswerken aan werden uitgevoerd.

Uitstel bij wind

In de nacht van zaterdag 12 september op zondag 13 september worden de elektriciteitsdraden die over de E17 hangen verwijderd. Om de werken veilig uit te kunnen voeren, wordt de E17 lokaal volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer. De werken gebeuren ’s nachts omdat de verkeerintensiteit op dit moment het laagst is. Bij slecht weer (wind) zullen de werken mogelijks uitgesteld worden naar het volgende weekend.

Omleiding

Verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding via de Patotterijstraat (N446), Lokerse Baan/Nieuwe Baan (N70) en de N41. Verkeer richting Antwerpen naar Gent volgt dezelfde omleiding in tegengestelde richting. Doorgaand verkeer wordt voorgesteld om via de E40.