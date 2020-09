Drugsverslaafde zoon neemt vader onder vuur met airsoftwapen Kristof Pieters

13 september 2020

18u37 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas moest zaterdag tussenbeide komen bij familiale moeilijkheden in een woning in de Volksstraat. Een volwassen zoon had zijn vader beschoten met een airsoftwapen.

Dat is een replicawapen waarmee onder gas- of veerdruk plastic balletjes mee afgeschoten kunnen worden. De vader bleef gelukkig ongedeerd. De zoon bleek onder invloed van drugs. Hij sloeg na de feiten op de vlucht met de wagen. De politie kon hem een tijdje later in de boeien slaan. Na verhoor werd hij op last van het parket terug vrijgelaten.