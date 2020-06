Drugdealer betrapt bij controle op naleving coronamaatregelen in stationsbuurt Kristof Pieters

25 juni 2020

11u34 3 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft woensdag een controleactie gedaan in burgerkledij in de stationsomgeving. Het accent lag op het respecteren van de coronamaatregelen. Er werd daarbij ook een drugdealer betrapt met 44 gram cannabis.

De actie was in de eerste plaats gericht op de naleving van de coronarichtlijnen. Zeven mensen werden betrapt op het niet-dragen van een mondmasker aan een opstapplaats of in het openbaar vervoer. Er werd ook een proces-verbaal opgesteld voor het negeren van de verboden richting, één voor parkeren in de voetgangerszone en één pv voor onaangepast rijgedrag. Een bromfietser werd geverbaliseerd voor het niet-dragen van een valhelm en het vermoeden dat zijn voertuig niet verzekerd was.

Tijdens de actie liep ook een drugdealer tegen de lamp met 44 gram cannabis. De drugs werden in beslag genomen