Dronkenman van de sporen geplukt Kristof Pieters

24 november 2019

12u46 1 Belsele De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een dronken persoon van de sporen geplukt in Belsele.

Rond 13.15 uur had de politie melding gekregen dat er een anderstalige man op de sporen aan het lopen was. De agenten troffen de man al snel aan. Hij was onder invloed van alcohol en werd voor zijn eigen veiligheid op gesloten in de cel om zijn roes uit te slapen.