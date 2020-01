Dronkenman mag roes uitslapen in de cel Kristof Pieters

05 januari 2020

De politie van Sint-Niklaas moest zaterdagochtend rond 5 uur uitrukken voor een dronken persoon die de buurt op stelten zetten in de Koning Nobellaan in Belsele. De man was blijkbaar ook al ten val gekomen want hij had verwondingen opgelopen. Hij werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis en daarna opgesloten in de cel waar hij zijn roes mocht uitslapen.