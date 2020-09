Dronkenlui mogen roes uitslapen in de cel Kristof Pieters

20 september 2020

14u03 2 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft afgelopen weekend drie dronken personen bestuurlijk aangehouden.

De eerste had vrijdagnacht voor problemen gezorgd in de uitgaansbuurt. Hij viel er mensen lastig en werd na een eerdere waarschuwing opgepakt om te ontnuchteren. Ook een tweede man moest de nacht in de cel doorbrengen. Hij was dronken aangetroffen op de weg in de Klaprozenstraat. Zaterdagnacht werd om 3 uur een vrouw opgepakt die luid stond te roepen op straat in Tereken. Ze bleek boven haar theewater te zijn en werd bestuurlijk aangehouden.