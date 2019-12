Dronkenlui mogen roes uitslapen in de cel Kristof Pieters

29 december 2019

10u52 2 Sint-Niklaas Het voorbije weekend mochten enkele dronken personen de nacht doorbrengen in de cellen van de politie Sint-Niklaas.

Op Tereken werd een man vrijdag opgepakt omdat hij thuis voor problemen zorgde. De man was zo dronken dat hij geen besef meer had van tijd of plaats. Hij werd bestuurlijk aangehouden en opgesloten.

Hij kreeg ’s nachts om 4.30 uur het gezelschap van twee andere dronkenlui. De politie zag op de camera’s een schermutseling tussen twee personen in de Sacramentstraat. Ze liepen richting Sint-Nicolaasplein en konden daar gevat worden. Het duo bleek op vermaakuitstap en was stomdronken.

Zondagochtend werd ook een jonge vrouw opgesloten om te ontnuchteren. Ze liep rond 2.30 uur op de Houtbriel hysterisch te schreeuwen zonder enige aanleiding. De vrouw bleek stomdronken en voor geen rede vatbaar.