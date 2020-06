Dronken vrouw schopt en spuwt naar politie Kristof Pieters

05 juni 2020

14u30 0 Sint-Niklaas Een 34-jarige vrouw uit Sint-Niklaas heeft zich donderdag weerspannig gedragen nadat ze door de politie was gearresteerd. De vrouw werd opgepakt omdat ze dronken voor moeilijkheden had gezorgd. In de cel spuwde ze in de richting van een agent. Het parket vraagt haar aanhouding.

De politie was donderdag omstreeks 11.20 uur opgeroepen omdat een dronken vrouw voor moeilijkheden zorgde op de parking van het Aldi-filiaal in de Pastoor De Meerleerstraat in Sint-Niklaas. Tijdens de tussenkomst van de politie gedroeg de verdachte, een 34-jarige vrouw uit Sint-Niklaas, zich bijzonder weerspannig. Ze weigerde zich te identificeren en was verbaal agressief naar de politie. Bij het boeien schopte de vrouw naar een agent. Ook toen ze naar de combi begeleid werd, deelde ze nog enkele schoppen uit. Tijdens de overbrenging naar het politiecommissariaat en de opsluiting bleef de verdachte zich erg agressief gedragen. In de cel spuwde ze zelfs naar een agent.

Het parket Oost-Vlaanderen tilt zwaar aan de feiten en besliste haar voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens het spuwen in de richting van de politie, geweld tegen agenten, weerspannigheid en smaad aan de politie. Het parket vraagt haar aanhouding.