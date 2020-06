Dronken vrouw bespuwt veiligheidspersoneel Waasland Shopping Center Kristof Pieters

07 juni 2020

11u38 10 Sint-Niklaas Een dronken vrouw is zaterdagmiddag bestuurlijk aangehouden nadat ze gespuwd had naar het veiligheidspersoneel van het Waasland Shopping Center. De vrouw was zwaar dronken en wou in het warenhuis Delhaize nog meer alcohol kopen.

Bij het bezoek aan de supermarkt hielde vrouw op geen enkel ogenblik rekening met de opgelegde coronamaatregelen. Toen ze werd aangesproken op haar gedrag liep de situatie uit de hand. Ze werd weggeleid uit de supermarkt en bespuwde vervolgens de veiligheidsagenten. De vrouw werd vervolgens overgedragen aan de politie Sint-Niklaas die hier bestuurlijk liet aanhouden. Volgens korpschef Gwen Merckx is er de laatste tijd een stijgend aantal meldingen over dronken personen. De politie vindt dit zorgwekkend. “We weten niet of de coronacrisis hier voor iets tussen zit maar er wordt duidelijk veel gedronken terwijl de cafés nog niet eens de deuren hebben heropend.”