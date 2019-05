Dronken vechtersbaas slaat agent in het gezicht Kristof Pieters

16u50 0 Sint-Niklaas Een dronken fuifganger zal zich op 26 juni moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan een agent van de politie Sint-Niklaas.

De feiten deden zich voor in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 4 uur. Een politiepatrouille van de zone Sint-Niklaas hield toezicht aan de discotheek EXO ter hoogte van de Heidebaan in Sint-Niklaas. Op een bepaald moment werden ze ingelicht van een vechtpartij. Samen met een ander ploeg begaven ze zich meteen ter plaatse. Eén van de betrokkenen in de vechtpartij was gewond en onder invloed van alcohol. Hij gedroeg zich weerspannig. Toen hij eindelijk aangaf zich rustiger te houden, gaf hij alsnog een vuistslag in het gezicht van tussenkomende politie-inspecteur. De agent was hierdoor een dag arbeidsongeschikt. De verdachte werd gearresteerd en door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht.