Dronken man zorgt voor moeilijkheden aan Aldi Kristof Pieters

11 april 2020

Aan het Aldi-filiaal in de Papenakkerstraat in Sint-Niklaas zorgde een dronken man vrijdag om 16.20 uur voor moeilijkheden. De man had zich in het portaal gezet om te eten en drinken. Hij verleende geen enkele medewerking toen de agenten hem aanmaanden om te vertrekken. De man werd daarom bestuurlijk aangehouden en opgesloten voor ontnuchtering.