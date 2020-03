Dronken man maakt amok aan nachtclub Levels Joris Vergauwen

08 maart 2020

15u30 0 Sint-Niklaas Een dronken man heeft vrijdagnacht voor problemen gezorgd aan nachtclub Levels op de Houtbriel in Sint-Niklaas.

De man mocht niet binnen in de nachtclub, omdat hij er in het verleden al voor problemen had gezorgd. Hij bleef echter amok maken aan de voordeur met de portier. Iets na middernacht verwittigde de uitbater dan de politie. Toen de man zich ook tegen de agenten agressief begon te gedragen, werd hij bestuurlijk aangehouden. Hij moest ontnuchteren in de cel.