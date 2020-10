Dronken koppel zet hotel op stelten Kristof Pieters

04 oktober 2020

12u42 6 Sint-Niklaas De politie moest zaterdag tussenbeide komen na moeilijkheden met klanten in het Ibis hotel aan de Grote Markt in Sint-Niklaas. Een koppel, dat er al enkele dagen verbleef, veroorzaakten erg veel rumoer en was niet meer gewenst.

Toen de patrouille arriveerde, had het koppel het hotel net verlaten maar dat ook de politie erbij was gehaald was niet naar de zin van de vrouw. Ze ging midden op de rijbaan staan zwaaien met de armen in de lucht. De vrouw, die behoorlijk dronken was, werd daarop in de boeien geslapen. Ze mocht inchecken bij ‘hotel politie’ honderd meter verder in de straat, waar ze haar roes mocht uitslapen.

De politie had afgelopen weekend nog andere dronken klanten. Zaterdagavond rond 19.10 uur weigerde een man een café te verlaten op de Grote Markt. Hij was zwaar dronken, maar was er niettemin toch nog in geslaagd op zijn bromfiets te klauteren. Gelukkig arriveerde politie net op tijd om ongelukken te voorkomen. De man werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren. Zijn bromfiets werd voor 15 dagen in beslag genomen.