Dronken jongeman van sporen gehaald en in cel gestopt Kristof Pieters

23 augustus 2020

10u00 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas moest vrijdag twee dronken personen bestuurlijke aanhouden. Eén omdat hij zich agressief gedroeg en een tweede omdat hij op de sporen liep.

De eerste dronkenman werd vrijdagavond rond 22.30 uur opgemerkt in de Bellestraat waar hij languit op de grond lag. Voorbijgangers alarmeerden een ziekenwagen maar de man gedroeg zich erg agressief. Hij bleek zwaar onder invloed van alcohol en mocht zijn roes uitslapen in de cel.

Hij kreeg rond 0.20 uur het gezelschap van een jongeman die in de Leopold II-laan over de sporen liep. Voorafgaand was er een zware ruzie geweest met zijn vriendin. Omdat hij boven zijn theewater bleek, mocht hij eveneens ontnuchteren achter de tralies.