Dronken bestuurder knalt tegen gevel: “Ondanks vangrail al vijfde keer” Kristof Pieters

09 november 2019

20u42 24 Sinaai Op het kruispunt van de Molenstraat en Stenenmuurstraat in Sinaai is zaterdagochtend een auto door de gevel van een woning geknald. De bestuurder bleek achteraf onder invloed van alcohol. De schade aan de woning is aanzienlijk. “Er is een hele hoek weg”, toont bewoner Jan Rombaut. “We zijn intussen wel al wat gewend, want sinds we hier wonen is het al de vijfde keer.”

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond 4.45 uur. De familie Rombaut werd gewekt door een enorme knal. Een bestuurder was op het kruispunt van de Molenstraat en de Stenenmuurstraat de controle over het stuur verloren. De auto knalde tegen de hoek van het huis. De automobilist, een man uit Sint-Niklaas, brak bij het ongeval zijn voet. Volgens de politie was de bestuurder onder invloed van alcohol.

Geen instortingsgevaar

De schade aan de woning is aanzienlijk. “De auto heeft de garagepoort geramd en heeft bij de impact ook de hoek van het huis meegenomen”, vertelt bewoner Jan Rombaut. “De brandweer heeft alles gestut zodat er geen instortingsgevaar is. De ravage is evenwel bijzonder groot. De gevel is op verschillende plaatsen gescheurd en er is zo’n gat van twee vierkante meter.”

In de slaapkamer boven de garage was op het moment van het ongeval gelukkig niemand aanwezig. “We slapen zelf achteraan en de kinderen zijn intussen het huis uit. Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat we dit meemaken. In totaal is er nu al een vijftal keer tegen de gevel gereden. We hebben de woning, dit dateert uit eind negentiende eeuw, in de jaren tachtig gekocht. Na de eerste ongevallen is er een vangrail geplaatst door de stad. Toen dit nog niet voldoende bleek, is er nog een stuk vangrail bijgezet. Maar de limiet is wel bereikt. Ik kan moeilijk vragen om ook een vangrail te zetten voor de uitrit van mijn eigen garage. Het gevolg is nu wel dat ze nog altijd tegen de gevel knallen.”

Populaire sluiproute

Volgens Jan Rombaut is overdreven snelheid meestal de oorzaak dat auto’s uit de bocht vliegen. “De vangrail heeft zijn nut al meermaals bewezen. Dat bewijzen de deuken die er in zitten. Het is natuurlijk een erg scherpe bocht. Het is ook een erg populaire sluiproute voor wie een glaasje te veel op heeft.”

De bewoners kunnen het zelf al enigszins relativeren. “De vorige keer was ook de gang een ravage, nu is het gelukkig enkel de garage. We weten wat ons te wachten staat en dat is veel ellende en papierwerk. De verzekeringsexperten zullen nu aan de slag gaan, maar tegen dat alles hersteld is, zijn we al snel een paar maand verder. Vorige keer hebben we vijf maand moeten wachten. Leuk is het niet natuurlijk, maar aan verhuizen denken we niet. Ondanks de vele ongevallen wonen we hier nog altijd enorm graag.”