Drive-in cinema op Grote Markt: “Heel erg jaren tachtig" Joris Vergauwen

28 juli 2020

17u45 0 Sint-Niklaas In het weekend van 15 en 16 augustus wordt de Grote Markt van Sint-Niklaas een drive-in cinema. Bioskoop toont er dan twee films.

Bioskoop kwam vorig jaar al naar het Castrohof in Sint-Niklaas met openluchtcinema. Deze zomer moet het anders en wordt het een drive-in cinema. Bioskoop deed het in juli al aan Flanders Expo in Gent. In augustus volgt Sint-Niklaas, waar de Grote Markt de ideale plek vormt voor zo’n drive-in cinema.

Op zaterdag 15 augustus wordt Footloose vertoond, een Amerikaanse film uit 1984. De dag nadien is er ‘De Kleine Zeemeermin’ op groot scherm. Bioskoop richt zich op films met een link naar de jaren tachtig.

“Dit jaar is een openluchtcinema niet mogelijk door de coronacrisis, maar een drive-in bioscoop is het perfecte alternatief. Op die manier kun je de afstandsregels en toegangscontrole makkelijker organiseren, want bezoekers blijven in hun auto met hun eigen bubbel”, aldus Angelo Vandamme van Bioskoop. “Bovendien is je auto parkeren voor een gigantisch scherm van 12 op 8 meter heel erg jaren tachtig.”

Er wordt een bestel- en betaalsysteem opgezet waarbij bezoekers contactloos drankjes en snacks kunnen bestellen. De toegangsprijs voor de drive-in geldt per auto, ongeacht het aantal inzittenden. Alle info over de drive-in cinema op de website van Bioskoop.