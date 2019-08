Dringende herstelling door verzakking op kruispunt Brugsken-Azalealaan JVS

22 augustus 2019

12u50 0 Sint-Niklaas Door een verzakking aan het kruispunt van het Brugsken met de Azalealaan, in het midden van de rijbaan, worden vandaag en morgen dringende herstellingswerken uitgevoerd.

De herstellingswerken zijn dringend noodzakelijk en worden donderdag en vrijdag uitgevoerd. Gedurende deze twee dagen is Brugsken in beide rijrichtingen afgesloten voor het doorgaand verkeer, vanaf de Magnolialaan tot aan de Azalealaan. Beide kruispunten blijven wel open voor het verkeer. Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang.

Er is een wegomleiding gepland richting centrum via Brugsken, Magnolialaan, Klaprozenstraat, Azalealaan en Hospitaalstraat-Moerlandstraat. De wegomleiding richting N70 loopt via Hospitaalstraat-Moerlandstraat, Azalealaan, Goudenregenlaan, Magnolialaan en Brugsken.