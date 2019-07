Dries stroomt vol voor Radio Guga Kristof Pieters

14 juli 2019

10u36 1 Sint-Niklaas De zomerkermis in Sinaai heeft zijn start niet gemist. Voor het optreden van Radio Guga moest de organisatie zelfs extra tafels en stoelen laten aanrukken.

Overdag waren er nog enkele regenbuien maar de weergoden waren het muzikaal avondprogramma op de Dries zaterdag gunstig gestemd. Voor de band rond Guga Baúl kwam er een massa volk opdagen. Het concept dat Radio Guga neerzet houdt het midden tussen een coverband en een tribute-band. Daarna kon Sinaai nog tot stuk in de nacht genieten van een discobar

De kermis in Sinaai duurt nog tot maandag 15 juli. Vandaag is er vanaf 15.30 uur nog een kindermiddag met Clown Rocky’s kriebelshow op de Dries. Maandag staat Dana Winner op het podium op de Dries, vanaf 21.30 uur. In het voorprogramma brengt High 5 topnummers uit de jaren 60 en 70. Het feestweekend wordt afgesloten met een muzikaal vuurwerk op het mooie dorpsplein vanaf 23 uur.