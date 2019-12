Drie weken winterbar op Castrohof: “Voor extra sfeer zorgen in eindejaarsperiode” JVS

04 december 2019

18u43 2 Sint-Niklaas Voor het eerst staat er in deze eindejaarsperiode een winterbar op het Castrohof in Sint-Niklaas. De organisatoren pakken er uit met een sfeervolle, gezellige chalettent, met een programma voor jong en oud, van feestjes met bekende dj’s en afterworks tot kindermiddagen. Castro Winterbar opent op donderdag 19 december en blijft open tot zaterdag 4 januari.

Castro Winterbar is een initiatief van Marc Demonie, Nico Koklenberg, Patrick Van Roeyen en Yves Colleman. Zij vonden elkaar vanuit de goesting om voor extra sfeer te zorgen in het stadscentrum tijdens de eindejaarsperiode. Castro Winterbar gaat dat drie weken doen, vanuit een grote chalettent op het Castrohof. De winterbar is in die drie weken telkens open van donderdag tot en met zondag. Er is intussen een heel uitgebreid programma uitgewerkt, met feestjes, dj’s en afterworks, maar ook kindermiddagen en sfeervolle gezelligheid. “We mikken op een heel breed publiek. We gaan hier niet alleen feestjes geven. Dit wordt een echte gezellige winterbar, met ook hapjes en foodtrucks, met de kerstman erbij, met het kasteel mooi uitgelicht, een plek ook waar gezinnen terecht kunnen. En ‘s avonds is het party time, met een hele reeks fijne dj’s. We zijn ook geen concurrentie voor andere initiatieven in de stad, zoals de ijspiste of de kerstmarkten. We zijn complementair. We gaan allemaal samen voor een bruisende stad zorgen in de eindejaarsperiode. Hoe groter het aanbod, hoe meer mensen de weg zullen vinden naar het stadscentrum.”

Castro Winterbar opent op donderdag 19 december. Dat eerste weekend is er een afterwork met dj’s Bartholomeo en Tony Thunder (20/12) en een feestje met Black Mamba (21/12), met op zondag kinderanimatie van de Leerstudio en een bezoek van de kerstman (22/12).

In het tweede weekend is er onder meer een après-ski met Patrick De Zwart en dj Jurgen (27/12) en een party met Maxmoody en Tony Alva (28/12). Die zondag de 29ste is er kinderanimatie met De Zonfabriek en Zopas.

Leuk wordt het er ook al zeker op donderdag 2 januari, met de ‘Second New Year Party’. “Een traditie van vroeger, om een groot feest te organiseren op de tweede nieuwjaarsdag, vooral voor iedereen die moest werken op oudejaarsavond of nog niet genoeg gefeest had. En dan tellen we opnieuw af!”

Als alles volgens plan verloopt, willen ze met Castro Winterbar een nieuwe traditie opbouwen. “We zullen zien wat het wordt. Het is de eerste keer. Maar als dit een fijne periode wordt, willen we daar de volgende jaren zeker een vervolg aan geven.”

Alle info: www.castrobar.be, Facebook: Castro Winterbar