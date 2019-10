Drie slippartijen in één uur tijd op natte wegdek van Klaverblad Kristof Pieters

01 oktober 2019

13u59 0 Sint-Niklaas Op het klaverblad van de E17 en de N16 in Sint-Niklaas hebben zich dinsdag rond de middag drie verschillende ongevallen voorgedaan in amper één uur tijd. Twee mensen werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Een eerste ongeval deed zich voor op de aansluiting van de N16, komende van Sint-Niklaas naar de E17 richting Gent. De bestuurster van een personenwagen verloor in de bocht de controle over haar voertuig en raakte de boordsteen. De wagen tolde enkele keren rond en kwam beschadigd tot stilstand. De vrouw verkeerde in shock en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

In de gracht

Niet veel later verloor de bestuurder van een Range Rover de controle in de bocht van de afrit Temse, komende van de E17 uit de richting van Gent. De wagen belandde enkele meters lager in de gracht rechts van de weg. De chauffeur kon op eigen kracht uit zijn voertuig stappen en raakte niet gewond. Zijn wagen raakte wel beschadigd en moest uit de gracht getakeld worden.

Over de kop

Amper enkele minuten later deed zich opnieuw een slippartij voor op de aansluiting van de N16 komende uit Temse naar de E17 in de richting van Gent. De bestuurster van een Peugeot 206 verloor in de bocht de controle waarna de wagen de boordsteen raakte en over de kop sloeg. De wagen ging over de middenberm en belandde op zijn dak op de afrit komende van Antwerpen. De bestuurster werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar passagier, een jonge man, bleef ongedeerd. De wagen was rijp voor de schroothoop.