Drie loopclubs organiseren het Sint-Niklase Loopcriterium Joris Vergauwen

04 maart 2020

08u42 0 Sint-Niklaas Het ‘Sint-Niklase Loopcriterium 2020', daarmee pakken de drie loopclubs AC Waasland, Running Team Sinaai en WALO in mei en juni uit.

Het Loopcriterium is een nieuw initiatief van deze loopclubs. Zij hebben elk hun eigen loopwedstrijden, maar nu bundelen ze hun krachten en maken ze van die drie wedstrijden een criterium. “Elke club organiseert in elke deelgemeente van Sint-Niklaas een loopwedstrijd. Wie deelneemt aan alle wedstrijden, ontvangt een goodiebag met lokale streekproducten.”

Op vrijdag 1 mei is er de Meiloop van loopclub WALO in Nieuwkerken, met een kidsrun en een 5 en 10 kilometer.

Op zaterdag 16 mei is er de Bokkenloop van Running Team Sinaai, met een kidsrun en looptochten van 5 en 10 kilometer en 10 mijl.

Op zondag 21 juni tot slot is er de Reynaertloop van AC Waasland in Belsele, met een kidsrun en looptochten van 4, 8 en 12 kilometer.

Inschrijven kan bij de organiserende loopclubs.