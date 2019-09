Drie gewonden bij onzachte landing van heteluchtballon tijdens Vredefeesten PKM en JVS

08 september 2019

22u04 114 Sint-Niklaas Tijdens de allerlaatste vluchten van de ballonhappening in Sint-Niklaas zijn zondagavond drie personen gewond geraakt. Dat gebeurde bij een onzachte landing in Tielrode.

Het incident gebeurde in de polder van ’t Broek achter de Sint-Jozefstraat in Tielrode. De mand van de ballon zou bij de landing nogal bruusk over de dijk van het overstromingsgebied geschuurd hebben. De passagiers werden hierbij door elkaar geschud. In totaal werden er die personen met de ziekenwagen afgevoerd. Volgens de politie waren er twee personen met lichte verwondingen, een derde werd iets ernstiger gewond nadat hij met zijn hoofd ergens tegenaan was gebotst. Niemand is er gelukkig erg aan toe.

Zondagavond stegen voor de laatste keer dit weekend warmeluchtballonnen op vanop de Grote Markt in Sint-Niklaas. De weersomstandigheden waren niet erg gunstig. Door enkele windstoten was het voor de ballonvaarders bij de start al goed opletten. Ook zaterdagavond waaide het te hard. Toen konden er geen vluchten plaatsvinden.